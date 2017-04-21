Більше п’яти тисяч свідоцтв про народження дітей видали у пологових будинках Полтавщини

Одним з найбільш популярних та затребуваних сервісів Міністерства юстиції України на сьогоднішній день є видача свідоцтв про народження дітей безпосередньо в пологовому будинку.

Полтава стала дев’ятим містом в Україні, де з 20 жовтня 2015 року таку послугу можна отримати в Перинатальному центрі Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського та з грудня минулого року – Полтавському міському клінічному пологовому будинку. Державну реєстрацію народження в цих закладах здійснюють працівники Шевченківського та Київського районних у місті Полтаві відділів ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області.

З моменту впровадження послуги станом на 19.04.2017 нею скористалися 5 354 громадян та отримано 5 447 свідоцтв про народження немовлят.

Звертаємо увагу громадян, що прийом документів, необхідних для здійснення державної реєстрації народження та отримання свідоцтва безпосередньо у закладі охорони здоров’я, проводиться згідно затвердженого графіку.

В.о. начальника Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Дар’я Бриндак.