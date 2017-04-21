Більше двох десятків рішень ухвалили депутати Кобеляцької районної ради

Відбулася чотирнадцята сесія Кобеляцької районної ради сьомого скликання, яке провів голова ради Володимир Кішінський.

Участь у роботі засідання взяли помічник – консультант народного депутата України Олега Кулініча Анатолій Шкарбан, депутати Полтавської обласної ради Микола Жук та Микола Андрієнко, заступник голови районної ради Оксана Гордійко, голова райдержадміністрації Таміла Шевченко, її заступники Жанна Шевцова і Володимир Катишков, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, сільські голови, представники засобів масової інформації та громадськості.

Перед початком роботи керівники району вручили нагрудний знак Полтавської обласної ради «За вірність народу України» ІІ ступеня військовим Збройних Сил України, жителям Кобеляцького району Володимиру Васільєву, Олександру Кишку, Сергію Проценку, Олексію Смурову, Михайлу Танчинцю, Володимиру Тараненку, Юрію Федоренку та Елвіну Сафяр-огли Коджаєву. Окрім того, одному із активних членів волонтерського руху Кобеляцького району Тетяні Вільховій вручено посвідчення волонтера.

Далі депутати сформували проект порядку денного, виключивши з нього питання «Про присвоєння звання «Почесний громадянин Кобеляцького району Полтавської області» та включивши два питання: «Про звернення депутатів Кобеляцької районної ради щодо реформування земельних відносин в Україні» і «Про надання згоди відділу освіти Кобеляцької районної державної адміністрації на списання залишків коштів районного бюджету», та проголосували за порядок денний сесії в цілому.

Першим депутати заслухали та взяли до відома звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку Кобеляцького району за 2016 рік.

Далі народні обранці схвалили внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік за рахунок передачі коштів з державного, обласного та сільських бюджетів.

Окрім того, депутати затвердили Комплексну програму фінансової підтримки громадських організацій ветеранів, «дітей війни», громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2020 роки та Програму забезпечення надання адміністративних послуг Кобеляцькою районною державною адміністрацією на 2016 – 2018 роки.

Потім депутати заслухали звіти керівників комунальних підприємств районної ради про діяльність установ за 2016 рік, а саме: Кобеляцького бюро технічної інвентаризації, районного трудового архіву та Кобеляцького Центру первинної медико-санітарної допомоги, які були взяті до відома.

Також цього дня районна рада своїми рішеннями підтримала створення філій двох опорних закладів: Бутенківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ю.П. Дольд-Михайлика та Білицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; затвердила ліквідаційні баланси Сокільської, Деменківської, Комендантівської загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів; підтримала передачу нерухомого майна, а саме: приміщень колишніх загальноосвітніх шкіл району з спільної власності територіальних громад Кобеляцького району в комунальну власність сільських громад, та розглянула інші майнові питання.

У ході засідання депутати внесли зміни до рішення першого пленарного засідання другої сесії районної ради сьомого скликання від 04.12.2015 № 2 «Про утворення постійних комісій районної ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій» ввівши до складу постійної комісії районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та раціонального природокористування депутата районної ради Володимира Білоуська.

Також депутати прийняли звернення щодо реформування земельних відносин в Україні.

Особливої гостроти набуло обговорення питання «Про затвердження представників до Ради Південного госпітального округу Полтавської області».

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів», наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Примірного положення про госпітальний округ», наказу Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації депутатам районної ради було запропоновано затвердити представників до Ради Південного госпітального округу Полтавської області.

Розпочався розгляд питання із перегляду відеозапису семінару по питанню реформування системи охорони здоров’я, який відбувся в Полтавському відокремленому підрозділі Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» за участю експерта у сфері реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади Юрія Ганущака.

На думку депутата Олега Решетила, який був присутній на даному зібранні, і який зробив відеозапис, на сьогоднішній день головними завданнями є визначення стратегії розвитку медичної галузі на території району, вивчення думки місцевого населення щодо того, де зручніше отримувати послуги вторинної медичної допомоги, планування розвитку районної лікарні та делегування двох представників до Госпітальної ради, які будуть захищати інтереси Кобеляцького району при розподілі коштів.

У ході обговорення питання депутати довго не могли визначитись з кандидатурами представників до Госпітальної ради. Пропозиції висловлювали Анатолій Таранушич, Володимир Білоусько, Ганна Кондратьєва, Дмитро Омеляненко. Свою позицію щодо медичної реформи озвучили помічник-консультант народного депутата України Олега Кулініча Анатолій Шкарбан, депутат обласної ради Микола Андрієнко, голова Кобеляцької районної державної адміністрації Таміла Шевченко, головний лікар центральної районної лікарні Володимир Казирод. Останній звернув увагу присутніх на тому, що Госпітальна рада є дорадчим органом, який розробляє пропозиції для місцевих рад щодо мережі лікувальних закладів, і дані рекомендації або затверджуватимуться, або не затверджуватимуться місцевими радами.

У підсумку обговорення районна рада вирішила затвердити кандидатури до Ради Південного госпітального округу Полтавської області головного лікаря Кобеляцької центральної районної лікарні Володимира Казирода та депутата районної ради, голови постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Дмитра Омеляненка.

Після того, як було розглянуто всі питання порядку денного, Володимир Кішінський закрив пленарне засідання. В цілому, народними обранцями було прийнято 24 рішення.