2017 04 07 10:56:06

Більше 700 бійців АТО отримали земельні ділянки на Полтавщині

Станом на 1 квітня 721 учасник АТО вже завершив процедуру оформлення землі у власність. Ще 2036 військовослужбовців подали заяви, з яких 1197 чоловік вже отримали дозволи на розробку землевпорядної документації для відведення землі.

Під потреби військових із державної власності передадуть 2 244 гектарів землі, призначенні для ведення особистого селянського господарства, а також 55 ділянок площею більше 6 га – для садівництва.

Як повідомила заступник начальника Головним управлінням Держгеокадастру Людмила Остапченко, учасники АТО можуть отримати консультативну допомогу щодо реалізації права на відповідні земельні ділянки у Головному управління Держгеокадастру у Полтавській області, перелік відповідальних спеціалістів розміщений на сайті управління у рубриці «Інформація для учасників АТО та членів їх сімей».