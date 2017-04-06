2017 04 06 21:41:18

Більше 2 га молодих дубів висадили зіньківські школярі

Цієї весни учні Зіньківського шкільного лісництва, що функціонує на базі спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів, висадили 2,7 га молодих дубів.

Про це повідомили в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Приєднавшись до заходу посадки лісу в рамках Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» у Зіньківському лісництві квартал 89 виділ 2(1) на площі 1,5 га школярі висадили 4,8 тисячі штук сіянців дуба звичайного. До посадки долучились і представники районної газети, котрі були запрошені на захід, спробувавши свої сили в новій та цікавій для них роботі. По закінченню з вуст юних лісоводів радісно лунало : «Хай буяють молоді ліси!»