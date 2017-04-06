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Полтавщина, Суспільство



2017 04 06 21:41:18

Більше 2 га  молодих дубів висадили зіньківські школярі

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Цієї весни учні Зіньківського шкільного лісництва, що функціонує на базі спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів, висадили  2,7 га молодих дубів.

Про це повідомили в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.  

Приєднавшись до заходу посадки лісу в рамках Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» у Зіньківському лісництві квартал 89 виділ 2(1) на площі 1,5 га школярі висадили 4,8 тисячі штук сіянців дуба звичайного. До посадки долучились і представники районної газети, котрі були запрошені на захід, спробувавши свої сили в новій та цікавій для них роботі. По закінченню з вуст юних лісоводів радісно лунало : «Хай буяють молоді ліси!»

 

 

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