Більше 2 га молодих дубів висадили зіньківські школярі
Цієї весни учні Зіньківського шкільного лісництва, що функціонує на базі спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів, висадили 2,7 га молодих дубів.
Про це повідомили в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
Приєднавшись до заходу посадки лісу в рамках Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» у Зіньківському лісництві квартал 89 виділ 2(1) на площі 1,5 га школярі висадили 4,8 тисячі штук сіянців дуба звичайного. До посадки долучились і представники районної газети, котрі були запрошені на захід, спробувавши свої сили в новій та цікавій для них роботі. По закінченню з вуст юних лісоводів радісно лунало : «Хай буяють молоді ліси!»
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