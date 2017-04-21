Бійця АТО з Котельви нагородили нагрудним знаком “За вірність народу України”

21 квітня, боєць АТО, депутат Котелевської районної ради від УКРОПу Сергій Новік отримав нагрудний знак «За вірність народу України» І ступеня – найвищу відзнаку Полтавської обласної ради. Нагороду вручили голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький та член політичної ради партії, очільник Полтавської обласної організації, керівник фракції УКРОПу в облраді Сергій Соловей.

«Для мене є дуже почесним отримати такий знак. Звичайно, ми воюємо, у першу чергу, за свою країну, за справедливість, за правду. Проте подібні моменти є свідченням того, що держава і земляки цінують те, що ми робимо. Це додає сил», – говорить боєць.

Сергій Новік спочатку служив у 25 окремій Дніпропетровській повітрянодесантній бригаді. Зараз несе службу поблизу Авдіївки у 72 Білоцерківській бригаді. Додому приїхав у 10-денну відпустку.

«Ми з дружиною не бачилися пів року. Дуже поскучали. Тому зараз ніде не розлучаємося. Навіть за нагородою у двох прийшли», – жартує він.

Нагрудним знаком Сергія Новіка нагородили 6 грудня. Через специфіку служби та характер військових завдань нагороду отримав лише сьогодні.