Аудитори Полтавщини виявили порушень на понад 310 тис. грн під час ревізії відділу освіти, молоді та спорту

Фахівці Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області виявили порушення на суму 310,7 тис. грн під час ревізії фінансово-господарської діяльності відділу освіти, молоді та спорту Хорольської райдержадміністрації Полтавської області.

Зокрема, внаслідок не перерахування відділом освіти коштів, утриманих із заробітної плати працівників за минулі роки загальний фонд бюджету Хорольського району недоотримав надходжень на суму 63,3 тис.грн.

Окрім цього, у навчальному закладі коштом загального фонду сплатили 89,2 тис. грн за комунальні послуги, які слід було оплатити коштом спеціального фонду.

Також посадові особи відділу освіти сплатили 13,7 тис. грн за комунальні послуги, які спожили інші юридичні особи.

Слід зауважити, що встановлено факт понаднормового списання продуктів харчування в дошкільних навчальних закладах внаслідок завищення денних норм харчування на відповідні вікові категорії вихованців, що призвело до втрат на суму 9,2 тис.грн.

За недотримання законодавства з фінансових питань стосовно 19 працівників відділу освіти складено протоколи про адміністративне правопорушення.

Матеріали ревізії передано Головному Управлінню Національної поліції в Полтавській області.

Прес-служба Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області