АМКУ виявило факти завищення цін на тепло- та водопостачання в Диканці та Кременчуці

Диканський КПП нараховував більшу плату за свої послуги

До тервідділення звернулися мешканці багатоповерхівки по вулиці Кутузова, 4 у Диканці. Суть звернення — завищення вартості плати за централізоване опалення з жовтня минулого року по лютий цього року Диканським комбінатом комунальних підприємств (Диканський КПП).

У ході дослідження, тервідділення з’ясувало, що Диканський ККП нарахувало споживачу цього будинку за квартиру площею 68,3 м. кв. плату у розмірі: за листопад – 6019,31 грн., грудень ̶ 8588,89 грн., січень – 12373,11 грн. та лютий ̶ 10466,76 грн.

Між Диканським ККП та ПАТ «Укртрансгаз» укладений договір купівлі-продажу теплової енергії. ККП є споживачем тепла. Він здійснює його розподіл між споживачами на підставі визначених обсягів спожитої теплової енергії за показниками лічильника, встановленого на виході з котельні. Тарифи встановлюютья ПАТ «Укртрансгаз»

— В будинку, про який іде мова, відсутні засоби обліку води та теплової енергії. А згідно із законодавством, в такій ситуації розрахунки за надані послуги здійснюються згідно із установленими нормами споживання, ̶ зазначив голова Полтавського обласного тервідділення АМКУ Володимир Оніщенко. ̶ Фактично Диканський ККП нараховував плату за послуги з централізованого опалення за тарифами за гігакалорію. Це суперечить встановленому порядку.

Оскільки плата нараховувалася з порушеннями законодавчого порядку, АМКУ встановив, що дії ККП є зловживанням монопольним становищем та порушенням прав споживачів.

Свої дії ККП пояснило тим, що укладення договорів із мешканцями, нарахування плати за опалення та збір коштів за надану послугу, здійснюється на підставі рішення Диканської селищної ради. Він визначає підприємство виконавцем послуг з централізованого теплопостачання.

У зв’язку із цим тервідділення розглядає дві справи: про антиконкурентні дії ККП, а також за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях Диканської селищної ради, яка створила умови для вчинення порушення комунальним підприємством.

Також тервідділення АМКУ рекомендувало ПАТ «Укртрансгаз» в особі Диканського ЛВУМГ філії «УМГ «Київтрансгаз» привести взаємовідносини із споживачами теплопостачання у відповідність до вимог законодавства. А саме ̶ укласти прямі договори із ними. А розрахунок за спожите тепло проводити за тарифом на послугу з централізованого опалення згідно з установленими нормативами споживання.

Споживачі «Кременчукводоканал» сплачують за повірку невстановлених лічильників

Також відділення встановило, що КП «Кременчукводоканал» — природний монополіст на ринку централізованого водопостачання та водовідведення.

Усі споживачі послуг КП «Кременчукводоканал», навіть ті, хто не має лічильників холодної води, сплачують за послуги проведення їх періодичної повірки (відшкодування цих витрат закладене в тариф).

За інформацією КП «Кременчукводоканал», кількість лічильників, що підлягали періодичній повірці з дати введення тарифу (лютий минулого року) по лютий цього року — 17116 засобів. А фактично провело періодичну повірку за рахунок тарифу по 16471 лічильнику.

— На наш запит щодо причин непроведення періодичної повірки за рахунок тарифу 645 засобів обліку води, підприємство повідомило, що частина споживачів проводили періодичну повірку за власні кошти. Їх облік воно не вело, ̶ зазначив Володимир Оніщенко. ̶ За таких умов ми вважаємо, що КП «Кременчукводоканал», отримуючи відшкодування витрат за періодичну повірку лічильників, стягує із споживачів, у яких вони встановлені, кошти за послуги, що фактично їм не надавалися.

Таким чином, споживачі понесли додаткові фінансові витрати на проведення повірки. Зважаючи на це, тервідділення розпочало розгляд справи за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях КП «Кременчукводоканал».

Прес-служба Полтавського тервідділення АМКУ