АМКУ оштрафує три компанії за змову під час закупівлі від «Полтаваобленерго»
АМКУ оштрафує три компанії за змову під час закупівлі від «Полтаваобленерго»
Полтавське обласне тервідділення АМКУ прийняло попередні висновки по чотирьох справах стосовно придбання трансформаторів ПАТ «Полтаваобленерго». Компанії-учасників торгів оштрафують, а «Обленерго» має усунути порушення.
Слідче управління ГУНП у Полтавській області розслідує привласнення грошових коштів та зловживання службовим становищем посадовцями ПАТ «Полтаваобленерго». Розглянувши звернення Управління у рамках розслідування, у Полтавському АМКУ розпочали 4 справи. Їх суть — порушення конкурентного законодавства «Обленерго» та учасниками закупівель, які ТОВ проводило у березні 2016 року.
Для робіт з модернізації та реконструкції об’єктів, «Обленерго» придбало трансформатори через відкриті торги. У тендері перемогли ТОВ «Енерджі Інжиніринг» (лот №1) та ТОВ «Енерджі Сервіс» (лоти № 2-4). «Обленерго» уклало договори підряду з цими організаціями.
У ході розслідування у АМКУ довели, що учасники процедури закупівлі по лоту № 1 – ТОВ «Енерджі Інжиніринг» та ДП «Мекомсервіс» та по лотах № 2-4 – ТОВ «Енерджі Сервіс» та ДП «Мекомсервіс» погодили свою поведінку під час торгів. Це призвело до спотворення результатів торгів. Про це повідомляє прес-служба Полтавського обласного тервідділення АМКУ.
ДП «Мекомсервіс» установило у своїх пропозиціях однакові ціни з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» по лоту №1. По лотах №2 та №4 вони були на 20% вищі, ніж у ТОВ «Енерджі Сервіс», а по лоту №4 перевищили пропозицію конкурента на 10%. У АМКУ зазначили, що при участі у процедурі закупівлі з метою одержання перемоги, Підприємство мало б визначити конкурентні ціни, які б надавали можливість конкурсній пропозиції в цілому претендувати на перемогу.
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Однакова ціна або однакова різниця між ціною переможця та другого учасника свідчить про те, що запропоновані ціни розраховувались не у відповідності до складових витрат і пропозиція другого учасника фактично подавалась без мети одержання перемоги, а була лише своєрідним «прикриттям» для пропозиції потенційного переможця, — розповів голова тервідділення Володимир Оніщенко.
У АМКУ співставили цифрові дані кошторисної документації учасників тендеру і встановили застосування методу кореляції вартості устаткування. А це неможливо при підготовці документів для участі у торгах окремо один від одного. Крім того, у тервідділенні встановили неможливість реального виконання робіт ДП «Мекомсервіс». Компанія немає фінансової спроможності.
Розслідування довело, що дії ТОВ «Енерджі Сервіс» та ДП «Мекомсервіс» (по лотах №2-4) та ТОВ «Енерджі Інжиніринг» та ДП «Мекомсервіс» (по лоту №1) є узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів. А це порушення конкурентного законодавства.
У АМКУ прийняли попередні висновки у справах. За вчинення правопорушення на учасників закупівлі накладуть штрафні санкції у розмірі до 10% доходу (виручки) від реалізації продукції за 2016 рік. Рішення по справах тервідділення прийме на засіданні колегії 25 квітня.
Крім того, Полтавське АМКУ встановило порушення норм чинного законодавства з боку «Обленерго»:
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Засновники ТОВ «Енерджі Сервіс» — кіпрські офшори. Згідно вимог, встановлених до учасників закупівлі, ПАТ мало відхилити пропозицію цієї компанії. А «Енерджі Сервіс» не лише брав участь у закупівлі, але й став переможцем по лотах №2, 3, 4.;
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Для участі у закупівлі її учасники мають мати фінансову спроможність виконати роботу. Якщо пропозиція не відповідає цим кваліфікаційним критеріям, «Обленерго» має її відхилити. А ПАТ не перевірив таку можливість у ДП «Мекомсервіс» та допустив компанію, яка не може виконати роботи, до участі у закупівлі.
Дії ПАТ «Полтаваобленерго» дозволили ТОВ «Енерджі Сервіс» та «Енерджі Інжиніринг» отримати перемогу у торгах не завдяки власним досягненням. Цим були спотворені основні принципи конкуренції.
Але, зважаючи на те, що ці дії не призвели до завдання збитків окремим особам чи суспільства, а роботи фактично не виконані, АМКУ надав «Полтаваобленерго» рекомендації.
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Рекомендації спрямовані на усунення Товариством причин виникнення порушень законодавства про захист економічної конкуренції та умов, що їм сприяють. Вони є обов’язковими для виконання в 10–денний термін з дня їх одержання, — зазначив Володимир Оніщенко.