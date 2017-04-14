АМКУ оштрафує три компанії за змову під час закупівлі від «Полтаваобленерго»

Полтавське обласне тервідділення АМКУ прийняло попередні висновки по чотирьох справах стосовно придбання трансформаторів ПАТ «Полтаваобленерго». Компанії-учасників торгів оштрафують, а «Обленерго» має усунути порушення.

Слідче управління ГУНП у Полтавській області розслідує привласнення грошових коштів та зловживання службовим становищем посадовцями ПАТ «Полтаваобленерго». Розглянувши звернення Управління у рамках розслідування, у Полтавському АМКУ розпочали 4 справи. Їх суть — порушення конкурентного законодавства «Обленерго» та учасниками закупівель, які ТОВ проводило у березні 2016 року.

Для робіт з модернізації та реконструкції об’єктів, «Обленерго» придбало трансформатори через відкриті торги. У тендері перемогли ТОВ «Енерджі Інжиніринг» (лот №1) та ТОВ «Енерджі Сервіс» (лоти № 2-4). «Обленерго» уклало договори підряду з цими організаціями.

У ході розслідування у АМКУ довели, що учасники процедури закупівлі по лоту № 1 – ТОВ «Енерджі Інжиніринг» та ДП «Мекомсервіс» та по лотах № 2-4 – ТОВ «Енерджі Сервіс» та ДП «Мекомсервіс» погодили свою поведінку під час торгів. Це призвело до спотворення результатів торгів. Про це повідомляє прес-служба Полтавського обласного тервідділення АМКУ.

ДП «Мекомсервіс» установило у своїх пропозиціях однакові ціни з ТОВ «Енерджі Інжиніринг» по лоту №1. По лотах №2 та №4 вони були на 20% вищі, ніж у ТОВ «Енерджі Сервіс», а по лоту №4 перевищили пропозицію конкурента на 10%. У АМКУ зазначили, що при участі у процедурі закупівлі з метою одержання перемоги, Підприємство мало б визначити конкурентні ціни, які б надавали можливість конкурсній пропозиції в цілому претендувати на перемогу.

Однакова ціна або однакова різниця між ціною переможця та другого учасника свідчить про те, що запропоновані ціни розраховувались не у відповідності до складових витрат і пропозиція другого учасника фактично подавалась без мети одержання перемоги, а була лише своєрідним «прикриттям» для пропозиції потенційного переможця, — розповів голова тервідділення Володимир Оніщенко.

У АМКУ співставили цифрові дані кошторисної документації учасників тендеру і встановили застосування методу кореляції вартості устаткування. А це неможливо при підготовці документів для участі у торгах окремо один від одного. Крім того, у тервідділенні встановили неможливість реального виконання робіт ДП «Мекомсервіс». Компанія немає фінансової спроможності.

Розслідування довело, що дії ТОВ «Енерджі Сервіс» та ДП «Мекомсервіс» (по лотах №2-4) та ТОВ «Енерджі Інжиніринг» та ДП «Мекомсервіс» (по лоту №1) є узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів. А це порушення конкурентного законодавства.

У АМКУ прийняли попередні висновки у справах. За вчинення правопорушення на учасників закупівлі накладуть штрафні санкції у розмірі до 10% доходу (виручки) від реалізації продукції за 2016 рік. Рішення по справах тервідділення прийме на засіданні колегії 25 квітня.

Крім того, Полтавське АМКУ встановило порушення норм чинного законодавства з боку «Обленерго»:

Засновники ТОВ «Енерджі Сервіс» — кіпрські офшори. Згідно вимог, встановлених до учасників закупівлі, ПАТ мало відхилити пропозицію цієї компанії. А «Енерджі Сервіс» не лише брав участь у закупівлі, але й став переможцем по лотах №2, 3, 4.;

Для участі у закупівлі її учасники мають мати фінансову спроможність виконати роботу. Якщо пропозиція не відповідає цим кваліфікаційним критеріям, «Обленерго» має її відхилити. А ПАТ не перевірив таку можливість у ДП «Мекомсервіс» та допустив компанію, яка не може виконати роботи, до участі у закупівлі.

Дії ПАТ «Полтаваобленерго» дозволили ТОВ «Енерджі Сервіс» та «Енерджі Інжиніринг» отримати перемогу у торгах не завдяки власним досягненням. Цим були спотворені основні принципи конкуренції.

Але, зважаючи на те, що ці дії не призвели до завдання збитків окремим особам чи суспільства, а роботи фактично не виконані, АМКУ надав «Полтаваобленерго» рекомендації.