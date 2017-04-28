АМКУ: молочні підприємства області мають встановити економічно обґрунтовані ціни на свою продукцію

У Полтавському АМКУ перевірили 7 підприємств, які працюють на ринку обороту молокопродукції. Тервідділення рекомендувало цим суб ’ єктам господарювання не порушувати конкуренційне законодавство .

АМКУ провело моніторинг на ринках закупівлі молока у населення та сільгосптоваровиробників для подальшої подальшої переробки та реалізації. Причина перевірки — зміна рівня середніх цін на молокопродукцію в роздрібній мережі Полтавської області за останній місяць. Підприємці знизили роздрібні ціни на молоко. А на сметану, вершкове масло та м’який сир збільшили. Про це повідомляє прес-служба Полтавського обласного тервідділення АМКУ.

Зростання цін на молокопродукцію в окремих випадках може бути пов’язане з діями суб’єктів господарювання, які мають ознаки домінуючого становища на ринках закупівлі молока, — пояснив Голова АМКУ Полтавської області Володимир Оніщенко.

АМКУ визначило основні молокопереробні підприємства області і дослідило діяльність кількох з них: «Оржицького молокозаводу», «Хорольського заводу дитячих продуктів харчування», «Білоцерківської агропромислової групи», «Глобинського маслосирзаводу», «Кременчуцького міськмолокозаводу», «Лубенського молочного заводу», «Пирятинського сирзаводу».

Після перевірки підприємств колегія Полтавського АМКУ порекомендувала їм утриматися від дій, що можуть містити ознаки зловживання монопольним становищем. Мова йде про встановлення цін, які неможливо встановити за умов значної конкуренції на ринку. Крім того, ці підприємства мають встановити економічно обґрунтовані оптово-відпускні ціни на молокопродукцію у відповідності до рівня зниження закупівельних цін на молоко.