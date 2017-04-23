Ви тут:
Головна сторінка > Суспільство > На Донбасі загинув американець, поранення отримала німкеня – ОБСЄ
A journalist takes picture during a handover ceremony of ten armoured vehicles donated by Britain to the OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, in Kiev January 13, 2015. REUTERS/Gleb Garanich (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST TRANSPORT) Суспільство Україна 

На Донбасі загинув американець, поранення отримала німкеня – ОБСЄ

Американський спостерігач від ОБСЄ загинув, німкеня поранена на Донбасі

A journalist takes picture during a handover ceremony of ten armoured vehicles donated by Britain to the OSCE Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine, in Kiev January 13, 2015. REUTERS/Gleb Garanich (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST TRANSPORT)

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц у Twitter  підтвердив факт загибелі в зоні проведення АТО на Донбасі одного співробітника місії.

«Трагічні новини з України: патруль СММ наїхав на міну. Один член ОБСЄ загинув, один поранени… Щирі співчуття родині загиблого і команді СММ. Смерть колеги є шоком для всієї ОБСЄ», – написав він.

При цьому Курц підкреслив, що буде проведено розслідування інциденту та винні будуть покарані.

Лише за останній місяць проросійські сепаратисти здійснили понад 1600 обстрілів позицій української армії.

«Потрібно провести ретельне розслідування. Винні будуть притягнуті до відповідальності», – повідомляється в мікроблозі міністра закордонних справ Австрії.

Жертвою наїзду на міну автомобіля СММ ОБСЄ на Донбасі був американець, а поранення отримала громадянка Німеччини, повідомляє Reuters із посиланням на речника МЗС Австрії.

Трагічна подія сталася у неділю в районі сила Пришиб, нині контрольованого терористами самопроголошеної «ЛНР».

Президент України Петро Порошенко уже висловив співчуття з цієї нагоди.

Читайте також