На Донбасі загинув американець, поранення отримала німкеня – ОБСЄ
Американський спостерігач від ОБСЄ загинув, німкеня поранена на Донбасі
Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц у Twitter підтвердив факт загибелі в зоні проведення АТО на Донбасі одного співробітника місії.
«Трагічні новини з України: патруль СММ наїхав на міну. Один член ОБСЄ загинув, один поранени… Щирі співчуття родині загиблого і команді СММ. Смерть колеги є шоком для всієї ОБСЄ», – написав він.
При цьому Курц підкреслив, що буде проведено розслідування інциденту та винні будуть покарані.
«Потрібно провести ретельне розслідування. Винні будуть притягнуті до відповідальності», – повідомляється в мікроблозі міністра закордонних справ Австрії.
Жертвою наїзду на міну автомобіля СММ ОБСЄ на Донбасі був американець, а поранення отримала громадянка Німеччини, повідомляє Reuters із посиланням на речника МЗС Австрії.
Трагічна подія сталася у неділю в районі сила Пришиб, нині контрольованого терористами самопроголошеної «ЛНР».
Президент України Петро Порошенко уже висловив співчуття з цієї нагоди.