На Донбасі загинув американець, поранення отримала німкеня – ОБСЄ

Американський спостерігач від ОБСЄ загинув, німкеня поранена на Донбасі

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц у Twitter підтвердив факт загибелі в зоні проведення АТО на Донбасі одного співробітника місії.

«Трагічні новини з України: патруль СММ наїхав на міну. Один член ОБСЄ загинув, один поранени… Щирі співчуття родині загиблого і команді СММ. Смерть колеги є шоком для всієї ОБСЄ», – написав він.

При цьому Курц підкреслив, що буде проведено розслідування інциденту та винні будуть покарані.

Лише за останній місяць проросійські сепаратисти здійснили понад 1600 обстрілів позицій української армії.

«Потрібно провести ретельне розслідування. Винні будуть притягнуті до відповідальності», – повідомляється в мікроблозі міністра закордонних справ Австрії.

Жертвою наїзду на міну автомобіля СММ ОБСЄ на Донбасі був американець, а поранення отримала громадянка Німеччини, повідомляє Reuters із посиланням на речника МЗС Австрії.

Трагічна подія сталася у неділю в районі сила Пришиб, нині контрольованого терористами самопроголошеної «ЛНР».

Президент України Петро Порошенко уже висловив співчуття з цієї нагоди.