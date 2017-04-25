Албанський футболіст з ФК “Ворскла” задекларував свої доходи

У складі футбольного клубу «Ворскла» грає албанський футболіст Ардін Даллку, який сьогодні задекларувати свої доходи за 2016 рік.

Міські податківці допомогли албанському футболісту із заповненням декларації. Ардін повідомив, що заповнює таку декларацію в Україні вперше та закликав українців долучитись до кампанії декларування та подати декларації про доходи.

Декларація про майновий стан і доходи громадян подається до податкової інспекції за місцем реєстрації до 3 травня 2017 року.

Нормами Податкового кодексу визначено, що іноземні громадяни, які набули статусу резидента України, тобто ті, які перебували на території нашої держави більш ніж 183 дні протягом року повинні в обов’язковому порядку подати до податкової інспекції декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік.

Сектор організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві.