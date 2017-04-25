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dsc_0534 Полтавщина Суспільство 

Албанський футболіст з ФК “Ворскла” задекларував свої доходи

Албанський футболіст з ФК “Ворскла” задекларував свої доходи

У складі футбольного клубу «Ворскла» грає албанський футболіст Ардін Даллку, який сьогодні задекларувати свої доходи за 2016 рік.

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Міські податківці допомогли албанському футболісту із заповненням декларації. Ардін повідомив, що заповнює таку декларацію в Україні вперше та закликав українців долучитись до кампанії декларування та подати декларації про доходи.

Декларація про майновий стан і доходи громадян подається до податкової інспекції за місцем реєстрації до 3 травня 2017 року.

Нормами Податкового кодексу визначено, що іноземні громадяни, які набули статусу резидента України, тобто ті, які перебували на території нашої держави більш ніж 183 дні протягом року повинні в обов’язковому порядку подати до податкової інспекції декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік.

Сектор організації роботи Державної податкової інспекції у м. Полтаві.

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