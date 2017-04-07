2017 04 07 16:48:43

“Актуалізація Перспективного Плану формування тергромад – сучасна вимога сьогодення, – Іщенко (ФОТО)

Сьогодні відбулася організаційна нарада, під головуванням директора Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації Інни Іщенко, за участі директора регіонального Центру розвитку місцевого самоврядування Ірини Балибіної та регіональних Експертів Асоціації Міст України Ірини Дудки та Олександра Полупана.

За словами Інни Іщенко, цьогоріч реформа місцевого самоврядування на Полтавщині пожвавилась, як ніколи. Базуючись на географічних, історичних, економічних принципах, дрібні громади поступово об’єднуються задля більших бюджетів та ширших повноважень.

“Тому актуалізація Перспективного Плану формування територіальних громад – сучасна вимога сьогодення. Проектування майбутніх самодостатніх та спроможних громад – надзвичайно складний та відповідальний процес.Сьогодні посилюються вимоги саме щодо якості об’єднання місцевих рад. Головне – це фінансово-економічна спроможність майбутньої громади: здатність самостійно забезпечувати надання якісних послуг в сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства”, – наголосила вона.

У подальшому, ресурсна, фінансова, економічна та інституційна спроможність об’єднаних громад стане головним індикатором та запорукою їх майбутнього існування.