8 квітня полтавців запрошують долучитися до загальнообласного прибирання
З настанням тепла традиційно комунальні служби розпочинають прибирання територій населених пунктів.
З метою поліпшення санітарного стану та покращення благоустрою території з 3 квітня по 31 травня в області розпочалася щорічна Всеукраїнська акція з благоустрою «За чисте довкілля», у рамках якої кожен з нас може зробити свій внесок у наведенні порядку на території парків, скверів, зон відпочинку, автошляхів та зелених зон вздовж доріг, кладовищ, братських та поодиноких могилах, меморіальних комплексах, монументах тощо.
Полтавська облдержадміністрація звертається до представників підприємств, комерційних організацій, громадських організації, всіх жителів області долучитися 8 квітня до загальнообласного суботника. Разом та спільними зусиллями зробимо Україну чистою, охайною та вічно зеленою.
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