8 березня День боротьби за права жінок – свято, але не вихідний: УІНП підготував новий законопроект про державні та інші свята

Володимир В’ятрович Голова Українського інституту національної пам’ятіпідвів підсумки підсумки громадського обговорення законопроекту про державні та інші свята. Загалом надійшло 672 звернення від громадян України, громадських об’єднань, партійних та профспілкових організацій, державних установ. Крім того відбувалися дискусії на майданчику Реанімаційного пакету реформ, та в медіа. Окремі громадяни висловлювали свої пропозиції під час громадських прийомів.



Як зазначив В’ятрович, документ доповнено новою категорією – «Міжнародні дні», куди включені, серед інших 8 березня – День боротьби за права жінок. День буде святковим, але не вихідним. А також 1 травня – День праці, який пропонують зробити вихідним. Оскільки українці не підтримали намір запровадити 9 березня Шевченківський день, а також День сім’ї у другу п’ятницю вересня, як вихідні святкові, то цю пропозицію знято з календаря.



“Разом з тим, Інститут дослухався до побажань громадськості та включив до проекту традиційне свято – День Святої Трійці. Другий день після Великодня та Трійці (понеділок) залишається вихідним. Також вноситься як традиційне свято – Різдво Христове за григоріанським календарем, що відзначається 25 грудня (не є вихідним днем)”, – повідомив він.



Неробочий святковий день пропонується не переносити на понеділок, якщо він припадає на вихідний, окрім Різдва за юліанським календарем, 7 січня. День Державного Прапора України відзначатиметься 4 вересня, адже саме цього дня підняли синьо-жовтий прапор над будівлею Верховної Ради України у 1991 році.



“Також, законопроектом упорядковано скорботні дні й запропоновано День пам’яті жертв політичних репресій перенести з третьої неділі травня на першу неділю листопада на вшанування жертв розстрілу 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох, коли за вироками позасудових органів загинули понад 100 діячів української культури, науки, військових, священнослужителів – в’язнів Соловецького табору особливого призначення”, – зазначає В’ятрович.

З повним текстом нового законопроекту можна ознайомитись на сайті Українського інституту національної пам’яті.