2017 04 06 10:48:41

7 квітня відкриють IV-ий Міжнародний фестиваль історичного кіно в Київській фортеці

7-9 квітня в Київській фортеці вже традиційно відбудеться IV Міжнародний фестиваль історичного кіно. Співорганізаторами фестивалю вже вчетверте виступають ГО «Міжнародний соціально-культурний проект «Джойфест» і НІАМ «Київська Фортеця». Відкриття фестивалю відбудеться 7 квітня о 17.00.

«Ми дуже раді, що інтерес до історичного кіно з кожним роком зростає, – говорить координатор фестивалю Інна Гончарова. – За останніми соціологічними опитуваннями, національне історичне кіно наразі посідає друге місце після комедій – за запитами суспільства. Тому кожного року, незважаючи на брак коштів та людських ресурсів, ми готуємо та проводимо наш фестиваль – заради ознайомлення українців з кращими зразками вітчизняної та зарубіжної історичної документалістики та художнього історичного кіно».

Генеральний директор НІАМ «Київська фортеця» Оксана Новікова-Вигран стверджує, що фестиваль саме історичного документального кіно невипадково відбувається в Київській фортеці, адже Національний історико-архітектурний музей “Київська фортеця” – унікальний історичний комплекс початку 18-19 століть, найбільша в Європі фортифікаційна споруда. Тут у різні історичні періоди побували безліч неодинарних особистостей, котрі залишили свій слід в історії. У Київській фортеці навіть стіни дихають історією.

Перший фестиваль історичного документального кіно відбувся 28 червня 2014 року в Київській фортеці. Він був одноденним, і на ньому було представлено роботи тільки українських кінематографістів про історію України, починаючи з 17-го століття і закінчуючи подіями сьогоднішнього дня. Вже починаючи з Другого міжнародного фестивалю історичного документального кіно, фестиваль став триденним та міжнародним. На третьому фестивалі, крім документального історичного кіно, також було представлено художні історичні фільми.

В цьому році фестиваль історичного кіно починає крокувати Україною: в квітні відбудуться перші покази фестивальних фільмів в м. Суми. «Сподіваємось, що Суми – перше, проте далеко не останнє місто в Україні, яке прийме до себе в обійми Міжнародний фестиваль історичного кіно, – каже координатор фестивалю Інна Гончарова. – Сумчани самі звернулись до нас з ініціативою розширення географії нашого фестивалю, і ми залюбки погодились. Тепер працюємо над тим, щоб фестивальні покази поступово відбулись в усіх регіонах країни». Отже, фестиваль історичного кіно в Київській фортеці з кожним роком розвивається та набирає обертів.

Квитки на фестиваль можна придбати заздалегідь на concert.ua. Вхідний квиток на фестиваль на цілий день коштує 60,00 грн. «Ми намагалися, щоб квитки на показ конкурсних фільмів фестивалю були доступні всім верствах населення, насамперед для молоді, – розповідає координатор фестивалю Інна Гончарова. – Адже наш фестиваль є не тільки культурним і мистецьким, а насамперед просвітницьким заходом».

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ПРОГРАМА

день відкриття 7 квітня

17.00 Відкриття IV Міжнародного фестивалю історичного кіно в Київській фортеці

17.05 А якщо б… Художній фільм. Фільм Ольги Динникової, Цюріхський університет мистецтв. Дев`ятирічна Олена на вихідних у батька. Її батьки розлучились, коли вона була зовсім маленькою. Через пияцтво батька Олена збігає з дому. Починається її подорож нічною Ригою 90-х – назад, до мами. Показ: Shnit International Shortfilmfestival, Bern (2015), SWIKOS Short Film Festival, Basel (2015) — Best Actor for Sofija Stavinskaya, Internationale Kurzfilmtage Wintethur (2015), Flensburger Kurzfilmtage (2015), Filmfest Dusseldorf (2015), Filmfestival Max Ophuls Preis, Saarbrucken (2016), FICAE Festival Internacional de Cortometrajes y Arte sobre Enfemedades (2016). Швейцарія, 2015, 15 хв. Конкурсний показ

17.25 Литовський стяг. Фільм Вітауса В. Ландсбергіса. Про боротьбу литовських партизан за незалежність Литви. Документальний,Литва, 1 год. 21 хв. Конкурсний показ

19.00 Моя бабуся Фанні Каплан. Режисер Олена Дем`яненко. Художній фільм, Україна, 2016 рік, 110 хв. Позаконкурсний показ