2017 04 07 11:10:34

62-річний полтавець встановив світовий рекорд з легкої атлетики

У березні у південно-корейському місті Тегу проходив чемпіонат світу з легкої атлетики серед ветеранів. Українська команда, у склад якої входило 13 спортсменів, достойно представила нашу країну. 19 медалей, 10 з яких золоті, два встановлених нашими спортсменами світових рекорди дозволили українським ветеранам зайняти 15-те місце серед 80 команд-учасниць.

Олег Федорко, громадянин міста Лохвиця, встановив світовий рекорд зі стрибків у висоту у віковій у категорії Ч 60 (174 см).

За плечима цього спортсмена безліч перемог, якими він, хоч і живе нині у обласному центрі, прославляє місто своєї юності Лохвицю, де колись під началом тренера Антона Анцибора брав свою юнацьку висоту – 208 см, повідомляють у Лохвицькій міській раді.

У 45 років знову підкорився непереборному бажанню бачити перед собою стрибкову планку. Відтоді неодноразово виборював найвищі нагороди серед ветеранів-ровесників на чемпіонатах Європи, світу, Всесвітніх іграх ветеранів. Одним із значимих його здобутків є перше місце на Олімпійських іграх у Сіднеї у 2009 році, де він з легкістю перетнув відмітку 180 см. І тільки вітряна австралійська погода завадила йому вийти на рекордну для його тодішнього віку висоту 185 см.

Та певно що найбільшою моральною перемогою Олега Петровича, якому кілька років тому лікарі через проблеми з хребтом категорично заборонили навіть легкі ранкові пробіжки, є перемога над хворобою.