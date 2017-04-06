6 тон м’яса громадські активісти Полтавщини передали учасникам АТО

До ініціативи приєднались представники громадської ради Державної прикордонної служби України, Полтавської обласної ради, керівництво КП «Полтававодоканал».

2 тони яловичини отримали бійці Краматорського прикордонного загону.

Ще чотири тони м’яса від полтавчан відправили для прикордонників у Харків.

Окремо, керівник комунального підприємства «Полтававодоканал» Василь Воротинцев, повідомив, що підприємство бере на себе ініціативу влітку щомісяця привозити захисникам по 1-й тонні питної води.