44-річного полтавця судитимуть за торгівлю наркотиками восьмий раз
За злочини у сфері обігу наркотиків 44-річного жителя Полтави судитимуть восьмий раз.
Зловмисника затримали «на гарячому» 16 лютого, а саме: під час продажу канабісу, що є особливо небезпечним наркотичним засобом, та метамфетаміну – психотропної речовини.
Також під час санкціонованих обшуків за місцем проживання полтавця правоохоронці виявили та вилучили 6 мл опію ацетильованого, 4 мл метамфетаміну, соляну кислоту, йод, саморобні пристрої та посуд, пристосовані для кустарного виготовлення психотропної речовини.
Упродовж життя обвинувачений 7 разів притягувався до відповідальності за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, про це повідомляють у Прокуратурі.
Наразі йому інкримінують 6 епізодів злочинної діяльності за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 307 (незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин); ч. 1 ст. 311 (незаконне придбання, зберігання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин); ч. 2 ст. 313 (незаконне виготовлення, зберігання обладнання, призначеного для виготовлення психотропних речовин); ч. 2 ст. 317 (незаконне надання приміщення для вживання психотропних речовин).
Полтавець перебуває під вартою. На його майно, у тому числі квартиру, накладено арешт.
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