31-у річницю аварії на ЧАЕС у Духовому відзначили відкриттям пам’ятного знаку і тематичним вечором

Меморіал учасників ліквідації аварії на ЧАЕС сьогодні відкрили у Духовому і він став 17 знаком серед тих, які з’явилися у населених пунктах району за останні шість років. Така небуденна пам’ятна подія, яка назавжди залишить свій слід в історії Лубенщини, разом зібрала громаду села, а також голову райдержадміністрації Тетяну Качаненко, директора СТОВ «Удай-Агро», депутата районної ради Віталія Трубнікова, начальника відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Юлію Білокінь, сільського голову Духівської сільської ради Валентину Даладу, директора Духівської ЗШ І-ІІІ ступенів Лідію Хороняк. Повідомляють в Лубенській РДА.

Встановлений меморіал, де викарбувані прізвища усіх ліквідаторів Духівської сільської ради, за словами сільського голови Валентини Далади, берегтиме пам’ять про героїзм земляків для нащадків.

Право відкрити пам’ятний знак було надане учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС Василю Луценку та Василю Коробці.

Голова райдержадміністрації Тетяна Качаненко, звертаючись до учасників мітингу-реквієму з нагоди відкриття знаку, висловила переконання, що в жодному районі немає такої міцної згуртованої чорнобильської організації, яка відстоює інтереси ліквідаторів, переселенців та вдів. «Всі ініціативи чорнобильців ми всіляко підтримуємо. Одна з таких – виділення коштів з районного бюджету на оздоровлення ІІ категорії ліквідаторів. Сільськими радами району передбачені кошти на забезпечення пільгового перевезення тощо», – наголосила Тетяна Качаненко.

Протягом мітингу згадали багато славних імен земляків. Зокрема Василя Кононенка, котрий особисто брав участь у проектуванні саркофага над 4 енергоблоком. Відомий лубенський поет, учасник ліквідації аварії на ЧАЕС Борис Кононенко поділився власним віршем.

Цей захід став найкращою подякою живим і пам’яттю про тих, хто заснув вічним сном. Досить символічним акцентом мітингу було привітання ліквідаторів учнями школи, як нерозривний зв’язок поколінь і глибока шана до земляків.

Наприкінці заходу до чорнобильського знака поклали квіти та сфотографувалися напам’ять.

Потому у школі відбувся тематичний вечір, підготовлений педагогічним та учнівським колективами навчального закладу, і традиційна зустріч чорнобильців