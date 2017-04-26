31 років Чорнобильської катастрофи: найдовша в історії Червоного Хреста програма допомоги постраждалим

31 рік тому в Україні сталася трагедія на Чорнобильській АЕС.

Уже ввечері 26 квітня 1986 року, коли про вибух на атомній електростанції ще майже ніхто не знав, санітарна дружина Червоного Хреста Бородянського екскаваторного заводу розселила в новозбудованих оселях перші десятки мешканців. Потік біженців дедалі зростав, а допомога з центру запізнювалась, тому Червоний Хрест вирішив діяти на свій розсуд, без вказівок «згори». Евакуйованим надавалась медична та грошова допомога. Для медико-соціального обслуговування людей похилого віку у 22 потерпілих районах було виділено 213 посад сестер милосердя Червоного Хреста і спецавтотранспорт. Оскільки населення не довіряло офіційним джерелам інформації щодо стану довкілля, Товариство оперативно організувало виїзди агітаційних бригад працівників і волонтерів Червоного Хреста. Терміново було видано понад 90 тисяч пам’яток-рекомендацій з питань радіаційної безпеки. Загалом більш ніж 10 тисяч активістів, члени санітарних постів і дружин Червоного Хреста взяли участь у евакуації і розселенні постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Було розподілено 7 тисяч тон продуктів харчування, 105 тон сухого молока, полівітамінів, левотироксін. У 1986 році за кошти Товариства отримали матеріальну допомогу на майже 16 млн. доларів США близько 100 тисяч евакуйованих.

У подальшому на підтримку гуманітарних програм для постраждалого від аварії на ЧАЕС населення Червонохрестний рух залучив понад 35 млн. доларів США. У 1990 році за ініціативи Товариства Червоного Хреста України була започаткована Міжнародна Чорнобильська програма гуманітарної допомоги і реабілітації за підтримки Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Програму реалізовували Житомирська і Рівненська обласні організації, а пізніше вона була розширена і на Волинську обласну організацію Товариства Червоного Хреста України. В рамках програми (яка була найдовшою з усіх гуманітарних програм Червоного Хреста в світі!) з 1990 по 2012 рік:

1,6 млн осіб були обстежені пересувними діагностичними бригадами Червоного Хреста для виявлення патології щитоподібної залози, 30 000 пацієнтів отримали медпрепарати. З приводу виявленої патології пацієнтам видавали направлення на дообстеження або лікування у заклади охорони здоров’я.

500 000 людям була надана інформація щодо небезпеки радіації з допомогою вимірювання радіаційного забруднення повітря, речей і місцевих продуктів

720 000 дітей отримали вітаміни і 378 000 – сухе молоко, щоб знизити негативний вплив харчових обмежень (споживати багато продуктів було заборонено)

Тисячі людей отримали психологічну допомогу й інформацію щодо способів уникнення радіаційного забруднення.

При підтримці Німецького Червоного Хреста Міжнародна Чорнобильська програма гуманітарної допомоги і реабілітації продовжується у Волинській області. У цій області місцеві жителі продовжують відчувати на собі наслідки катастрофи, страждають від проблем зі здоров’ям, які виникають внаслідок проживання на забруджених територіях.

Від трагедії на Чорнобильській АЕС минув 31 рік, але проблема залишається з нами. Програма Червоного Хреста на Волині виявила, що велика кількість пацієнтів, у яких при обстеженні бригадою Червоного Хреста було знайдено патології щитоподібної залози, обстежувалась уперше. Червоний Хрест закликає – не зволікайте і пройдіть обстеження!