28 квітня відзначають Всесвітній день охорони праці

28 квітня 2017 року за рекомендацією Міжнародної організації праці Україна, Всесвітній день охорони праці відзначають під гаслом «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці».

У цей день більш ніж в ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці.

Україна активно інтегрує європейські норми з охорони праці у власну правову систему, створює умови для формування сучасної високої культури і відповідальності за збереження життя та здоров’я працівників.

Згідно статті 43 Конституції України кожен громадян має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Законом України «Про охорону праці» передбачена низка гарантій на охорону праці:

права на охорону праці під час укладання трудового договору;

права працівників на охорону праці під час роботи;

право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці;

забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я працівників або у разі їх смерті;

охорона праці жінок;

охорона праці неповнолітніх;

охорона праці інвалідів.

Отже, охорона праці є невід’ємною складовою забезпечення гармонійного розвитку суспільства. Саме тому важливо пам’ятати, що підвищення рівня культури охорони праці в суспільстві – це запорука збереження здоров’я та життя працівників.

Начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Олег Тимченко