23 мешканця Карлівщини отримають одноразову матеріальну допомогу

На розгляд членам комісії Карлівської районної ради з надання одноразової матеріальної допомоги було подано 23 заяв громадян.

Звернулись громадяни до районної ради, райдержадміністрації та 8 заяв за поданням громадської організації «Союз Чорнобиль».

Розглянувши життєві проблеми та ситуації, що склалися у мешканців району, члени комісії задовольнили кожне звернення, надавши відповідну матеріальну допомогу.