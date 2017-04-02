2017 04 02 07:01:25

2 квітня – Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 1 зі 160 дітей в світі страждають на розлади аутистичного спектру.

За інформацією МОЗ, в Україні кількість дітей з таким розладом постійно зростає. Якщо у 2005 році їх було лише 662, то у 2010-му – майже 2 тисячі, а до початку 2016-го – понад 5 тисяч. Експерти стверджують, що насправді їх набагато більше.

Така сама картина притаманна і для Полтавщини – ріст захворюваності за останні роки відбувся більше, ніж утричі.

Що таке аутизм?

Аути́зм (грец. Αυτός – «сам», аутизм – занурення в себе) – форма психологічного відчуження людини, при якій думки, почуття і бажання підкорюються внутрішньому світобаченню.

Аутизм це розлад, який виникає внаслідок порушення розвитку дозрівання синоптичних зв’язків в головному мозку зростаючого організму дитини. Цей розлад характеризується вираженим і всебічним дефіцитом спілкування і соціальної взаємодії, досить обмеженими інтересами, а також часто повторюваними діями. Гостроту цих ознак можна визначити вже у віці до трьох років.

На сьогоднішній день не відомі ані причини виникнення аутизму, ні причини його колосального поширення в світі. Це величезний виклик людству, тому що таких людей стає все більше і більше з кожним днем.

Часто виникає питання, де межа між особливостями характеру та патологією. Тому варто чітко розмежовувати хворобу й особливості вдачі.

Думка практичного психолога

Практичний психолог Полтавської обласної клінічної лікарні імені О.Ф.Мальцева Тетяна Петренко розповіла про сигнали, що мають насторожити батьків: «По-перше, це труднощі в соціальній сфері: дитина може не виявляти цікавості до ігор з друзями чи рідними або до будь-якої іншої взаємодії. У таких дітей існують проблеми комунікації: можлива відсутність або затримка мовлення. У віці понад 9 місяців малюк не повторює за дорослими звуків, не всміхається у відповідь на усмішку, не виявляє емоцій за допомогою міміки. У віці до 12 місяців можлива відсутність дитячого лепету, звичайних жестів, таких, як показування пальцем, простягання руки, щоб дотягтися або помахати на прощання. У віці з одного року та більше такі діти можуть не реагувати під час звертання до них на ім’я».

За словами лікарки, дітям з аутизмом загалом притаманна дивна поведінка, повторення рухів. Дитина може, наприклад, упродовж тривалого часу крутитися, розгойдуватися, викладати іграшки в рядочок тощо. Вони мають також проблеми з моторикою: труднощі стосовно координації рухів, ходіння навшпиньки. Має настрожити і підвищена чутливість дитини до шуму, музики, світла, одягу, запахів, купання. Окрім того, такі діти часто мають проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту: діарею, закреп, вибірковість щодо їжі тощо.

Поради батькам

Якщо для батьків помітними стають перераховані вище ознаки аутичного типу розвитку, то обов’язково потрібно звернутися до дитячого психіатра, щоб пересвідчитися, наскільки ці особливості розвитку дитини мають підставу. Діагноз «ранній дитячий аутизм» може бути поставлений тільки фахівцем – дитячим психоневрологом після ретельного обстеження малюка. Якщо цей діагноз дитині поставлений, то батькам потрібно визначитися з програмою подальшого навчання та розвитку малюка. Для цього важливо проконсультуватися у спеціального психолога чи корекційного педагога, які мають досвід роботи з такими дітьми, можуть надати розгорнуту характеристику стану психічного розвитку дитини, а також визначити форми і напрями корекційних занять для дитини.

Аутизм – це не вирок

Це лише діагноз, своєчасне визначення якого в більшості випадків допомагає вчасно розпочати процеси реабілітації і адаптації.

За даними американських вчених, видатні здібності мають 10% аутистів, тоді як серед звичайних людей вони виявляються в 1%. Серед відомих аутистів фахівці називають художників Ван Гога та Енді Уорхола і режисера Вуді Аллена. Окремі аутистичні симптоми були у Леонардо да Вінчі й Альберта Ейнштейна.

Прес-центр ДОЗ Полтавської ОДА