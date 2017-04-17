17 квітня у Полтаві пройде флешмоб «БДР-challenge»
17 квітня у Полтаві пройде флешмоб «БДР-challenge»
Поліція Полтавщини прийняла естафету, символ та спеціальний прапор, який за час проведення флешмобу «БДР-challenge» з безпеки дорожнього руху побував у різних областях України.
Так, передача естафети відбулася на кордоні Полтавської та Харківської областей.
Загальний флешмоб запланований на 17 квітня.
«БДР-challenge» стартував 20 березня у Миколаєві, потім естафету передали іншим містам, щоб привернути увагу людей до теми безпеки дорожнього руху.
Учасники отримають незабутні враження, корисні подарунки, а також можливість сфотографуватися з «Інспектором Гривою» – неформальним символом Всеукраїнських флешмобів з безпеки дорожнього руху.