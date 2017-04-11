«1+1» розпочав зйомки продовження документального фільму «Україна. Повернення своєї історії»

«1+1 Продакшн» розпочав зйомки продовження документального історичного фільму «Україна. Повернення своєї історії». Стрічка, перша частина якої була презентована минулого року до 25-ї річниці Незалежності України, покликана розвінчати міфи та повернути українцям справжню історію.

Цього разу команда проекту розслідуватиме таємницю зникнення останків представників князівської династії Рюриковичей з більшості їхніх поховань. Також однією з головних сюжетних ліній стрічки стане спроба відтворити справжнє обличчя великого київського князя Ярослава Мудрого. З цієї метою творці фільму намагатимуться розшукати та дослідити кістки Рюриковичей, які лишилися на території України.

Вже відбулися зйомки у Чернігові на території заповідника «Чернігів Стародавній», у фондах якого зберігаються унікальні знахідки – зокрема, останки князя, якого нещодавно вчені ідентифікували як Гліба Святославовича – онука Ярослава Мудрого. Творча група проекту разом з антропологами, генетиками та іншими експертами проведе ряд експертиз черепа князя. Зокрема, вчені із Польщі спробують відтворити його зовнішність, а науковці – встановити походження завдяки аналізу ДНК.

«Князівська династія ховає багато таємниць, які ми намагатимемося відкрити. Зокрема, ми знайшли унікальні документи в секретній бібліотеці Ватикану, яким майже тисяча років і які проливають світло на події, що відбувалися на нашій землі. І це зовсім не те, про що нам завжди розповідали у підручниках. Я вважаю, що необхідно очищувати історію від міфів. Ключове завдання нашого проекту – в тому, щоб зацікавити глядачів історією власної батьківщини», – розповідає автор фільму Акім Галімов.

Зйомки фільму проходитимуть у Львові, Луцьку, Чернівцях, інших містах України та навіть у Ватикані, Познані і Копенгагені.

Нагадаємо, перша частина фільму «Україна. Повернення своєї історії» отримала премію «Телетріумф» у номінації «Документальний фільм/цикл», чимало позитивних відгуків у наукових колах, а також серед глядачів та журналістів. Автори фільму за підтримки науковців та за допомогою новітніх комп’ютерних технологій відновили зовнішність дружини Ярослава Мудрого шведської принцеси Інгігерди та відкрили для багатьох українців постать цієї видатної жінки. Криміналісти відтворили справжнє обличчя відомого українського гетьмана Івана Мазепи та розвінчали міф про його «зрадницьку» діяльність. А минулого року у Софії Київській відбулася відкрита дискусія з автором фільму Акімом Галімовим, істориками та публічними діячами з приводу тем, які найбільше потребують висвітлення у сучасній документалістиці.

Над виробництвом фільму працює творча група «1+1 Продакшн» під керівництвом Вікторії Лєзіної. Режисер – Дарія Саричева. Автори сценарію – Акім Галімов, Руслан Шаріпов, Оксана Іванченко. Оператор постановник – Маркіян Канюка. Виконавчий продюсер – Володимир Андріюк.