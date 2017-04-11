2017 04 06 14:34:13

1+1 медіа та FILM.UA Group перезавантажили фестиваль «Де кіно. Епізод 2»

22-23 вересня у Києві відбудеться наймасштабніша кіноподія осені 2017.

Сьогодні, 6 квітня, генеральний директор 1+1 медіа Олександр Ткаченко та співзасновник FILM.UA Group Сергій Созановський розказали, що чекає учасників і відвідувачів фестивалю «Де кіно» у 2017 році. Організатори презентували оновлений фірмовий стиль, нову конкурсну програму і поділилися кількома несподіванками.

Як і в минулому році, фестиваль пройде на кіностудії FILM.UA, що на Троєщині. Вже традиційно, організатори і відвідувачі називають це місце українським «Троєвудом».

Цього року 1+1 медіа і FILM.UA планують зібрати близько 15 000 гостів за два дні. У 2016 році організатори ставили за ціль відвідування у 5000 людей, а в результаті на фестиваль завітало 7000 поціновувачів українського кіно.

У 2017 році фестиваль «Де кіно. Епізод 2» буде більшим і за своєю територією. Минулого року було задіяно два павільйони, кінотеатр та частина території кіностудії. Цього року фестиваль проходитиме у трьох павільйонах, кінотеатрі та по всій території FILM.UA. Вхід безкоштовний.

Конкурсна програма фестивалю матиме п’ять номінації. Дві залишаються з програми минулого року: «Фільм на мобільний телефон» та «Вебізод». І додаються три, абсолютно нові, номінації – «Драма», «Комедія» та «Жахи». Хронометраж конкурсних робіт – до 7 хвилин.

Прийом конкурсних робіт розпочнеться 18 квітня і триватиме до 17 липня.

Співголовами журі фестивалю стануть продюсер FILM.UA Group Ірина Костюк та генеральний продюсер 1+1 продашкн Вікторія Лєзіна.

У кожній із п’яти номінацій буде по три члени журі, які є ключовими експертами галузі та спеціалізуються у відповідному напрямку. Із детальним складом журі, можна ознайомитись на сайті фестивалю.

Саундтреком фестивалю стала пісня українського гурту Black Balloon – Garage, популярного стилю серед української молоді – інді-рок.

Призовий фонд фестивалю складатиме 125 000 гривень. Володар Гран-прі отримає 50 000 грн, переможці у номінаціях – по 15 000 грн.

Фестиваль «Де кіно. Епізод 2» змінив своє кольорове забарвлення і отримав нові елементи фірмового стилю. Як виглядає фестивалю у 2017, можна побачити на офіційному сайті проекту – www.dekino.com.ua (сайт буде доступним о 16:00, 6 квітня)

Цьогоріч фестиваль матиме більш розширену освітню програму. З відгуків минулого року, організатори зрозуміли, що в Україні є велика затребуваність у якісній кіноосвіті. Тому вирішили доповнити програму ще більшою кількістю майстер-класів, воркшопів, лекцій та ін. В основній програмі фестивалю буде також показ конкурсних робіт, кіноперегляди, виступи музичних гуртів, розваги для дітей і дорослих.

Спеціальним гостем події стане відомий кінодіяч зі світовим ім’ям, який проведе безкоштовний майстер-клас для усіх охочих. В рамках фестивалю «Де кіно» організатори події влаштують квест тривалістю у півроку, де кожен охочий зможе знайти, де справжнє кіно.

Промо-ролик фестивалю «Де кіно. Епізод 2» доступний за посиланням –https://www.youtube.com/watch?v=2rg5bCCJgtM&feature=youtu.be

Нагадаємо, фестиваль «Де кіно» – спільна ініціатива 1+1 медіа та FILM.UA Group. Головна мета – створити відкритий майданчик для розвитку сучасного кіно, котрий буде доступний кожному. Не менш важливим є необхідність сформувати нове покоління людей, яке любить кіно та розуміється на ньому.