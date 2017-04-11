1+1 медіа та FILM.UA Group перезавантажили фестиваль «Де кіно. Епізод 2»
22-23 вересня у Києві відбудеться наймасштабніша кіноподія осені 2017.
Сьогодні, 6 квітня, генеральний директор 1+1 медіа Олександр Ткаченко та співзасновник FILM.UA Group Сергій Созановський розказали, що чекає учасників і відвідувачів фестивалю «Де кіно» у 2017 році. Організатори презентували оновлений фірмовий стиль, нову конкурсну програму і поділилися кількома несподіванками.
Як і в минулому році, фестиваль пройде на кіностудії FILM.UA, що на Троєщині. Вже традиційно, організатори і відвідувачі називають це місце українським «Троєвудом».
Цього року 1+1 медіа і FILM.UA планують зібрати близько 15 000 гостів за два дні. У 2016 році організатори ставили за ціль відвідування у 5000 людей, а в результаті на фестиваль завітало 7000 поціновувачів українського кіно.
У 2017 році фестиваль «Де кіно. Епізод 2» буде більшим і за своєю територією. Минулого року було задіяно два павільйони, кінотеатр та частина території кіностудії. Цього року фестиваль проходитиме у трьох павільйонах, кінотеатрі та по всій території FILM.UA. Вхід безкоштовний.
Конкурсна програма фестивалю матиме п’ять номінації. Дві залишаються з програми минулого року: «Фільм на мобільний телефон» та «Вебізод». І додаються три, абсолютно нові, номінації – «Драма», «Комедія» та «Жахи». Хронометраж конкурсних робіт – до 7 хвилин.
Прийом конкурсних робіт розпочнеться 18 квітня і триватиме до 17 липня.
Співголовами журі фестивалю стануть продюсер FILM.UAGroup Ірина Костюк та генеральний продюсер 1+1 продашкн Вікторія Лєзіна.
У кожній із п’яти номінацій буде по три члени журі, які є ключовими експертами галузі та спеціалізуються у відповідному напрямку. Із детальним складом журі, можна ознайомитись на сайті фестивалю.
Саундтреком фестивалю стала пісняукраїнського гуртуBlack Balloon – Garage, популярного стилю серед української молоді – інді-рок.
Призовий фонд фестивалюскладатиме 125 000 гривень. Володар Гран-прі отримає 50 000 грн, переможці у номінаціях – по 15 000 грн.
Фестиваль «Де кіно. Епізод 2» змінив своє кольорове забарвлення і отримав нові елементи фірмового стилю. Як виглядає фестивалю у 2017, можна побачити на офіційному сайті проекту – www.dekino.com.ua (сайт буде доступним о 16:00, 6 квітня)
Цьогоріч фестиваль матиме більш розширену освітню програму. З відгуків минулого року, організатори зрозуміли, що в Україні є велика затребуваність у якісній кіноосвіті. Тому вирішили доповнити програму ще більшою кількістю майстер-класів, воркшопів, лекцій та ін. В основній програмі фестивалю буде також показ конкурсних робіт, кіноперегляди, виступи музичних гуртів, розваги для дітей і дорослих.
Спеціальним гостем події стане відомий кінодіяч зі світовим ім’ям, який проведе безкоштовний майстер-клас для усіх охочих. В рамках фестивалю «Де кіно» організатори події влаштують квест тривалістю у півроку, де кожен охочий зможе знайти, де справжнє кіно.
Нагадаємо, фестиваль «Де кіно» – спільна ініціатива 1+1 медіа та FILM.UAGroup. Головна мета – створити відкритий майданчик для розвитку сучасного кіно, котрий буде доступний кожному. Не менш важливим є необхідність сформувати нове покоління людей, яке любить кіно та розуміється на ньому.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+