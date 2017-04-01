2017 04 01 13:41:15

До 1 червня майже 40% хворих забезпечать безкоштовними ліками

До 1 червня цього року 30%-40% хворих забезпечать безкоштовними ліками за програмою «Доступні ліки».

Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України д Уляна Супрун під час зустрічі з представниками регіональних ЗМІ.

Нагадаємо, Програма «Доступні ліки» надає можливість кожному українцю отримати

безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями: серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, діабет 2 типу.

«Ми маємо вже більше 70 заявок від виробників ліків на участь у програмі. Очікуємо, що їх буде 100», – розповіла Уляна Супрун.

лікарських засобів, що беруть участь у програмі «Доступні ліки», можна

Перелік ліків можна знайти у Реєстрі лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, на сайті Міністерства охорони здоров’я http://www.moz.gov.ua.

На Полтавщині такі ліки можна придбати в мережі аптек «Полтавафарм».