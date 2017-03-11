2017 03 11 07:06:36

Зведення прес-центру АТО за добу: двоє загиблих, 9 військових поранено

Протягом 10 березня позиції українських військових були обстріляні 107 разів. Двоє українських військовослужбовців загинули, дев’ятеро – поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку 122-міліметрова артилерія противника вела вогонь по Водяному та Гнутовому. Танк та 120-міліметрові міномети – по Мар’їнці, 120- та 82-міліметрові міномети по Водяному, Миколаївці, Красногорівці, Талаківці, Павлополю, Гнутовому, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники обстріляли Тарамчук, Широкине, Павлопіль та Водяне. Також по Водяному вели вогонь БМП противника.

На Донецькому напрямку танки та міномети вели вогонь по наших позиціях в районі Авдіївки. З мінометів різних калібрів – по Кам’янці, Невельському, Зайцевому, Новолуганському, шахті Бутовці, Луганському. З гранатометів та стрілецької зброї – по Опитному, Новгородському, Кам’янці, шахті Бутовці, Зайцевому та Пісках. БМП вели вогонь по Луганському.