2017 03 31 12:58:17

Здача в оренду майна є додатковим заробітком, – ДФС

Здача в оренду власного майна є додатковим джерелом заробітку. Це може бути одна кімната у квартирі, сама квартира, гараж, дачний будинок тощо.

Юридичне оформлення таких правовідносин відбувається шляхом підписання договору про найм (оренду) нерухомого майна. Здавання в оренду власного нерухомого майна може здійснюватись фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і без реєстрації орендодавця фізичною особою – підприємцем, повідомляють на сайті ДФС Полтавської області.

Стаття 170 Податкового кодексу визначає особливості нарахування та оподаткування доходів від надання нерухомості в оренду, житловий найм.

Орендодавцю, який здає квартиру фізичним особам і не є підприємцем, кожного кварталу протягом 40 днів після його закінчення необхідно нарахувати та сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5% із суми отриманого доходу.

Сума отриманого доходу, сплаченого протягом року податку та нарахованого податкового зобов’язання за результатами такого року, відображається орендодавцем у річній податковій декларації.