“Збройні Сили України мають достатній запас боєприпасів та зброї для виконання бойових завдань”, – Степан Полторак
фото: mil.gov.ua
«Значної шкоди обороноздатності країни в результаті надзвичайної події на арсеналі поблизу міста Балаклія у Харківській області не завдано». На цьому сьогодні, 23 березня, наголосив Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час брифінгу у Києві. Повідомляє прес-служба Міноборони.
За його словами, значна частина боєприпасів з початку проведення антитерористичної операції була роззосереджена на інші об’єкти зберігання.
— Збройні Сили України виконують завдання за призначенням, у тому числі у районі проведення антитерористичної операції. Кількість запасів боєприпасів та зброї є достатньою для виконання бойових завдань, — підкреслив глава оборонного відомства.
Генерал армії України Степан Полторак поінформував про посилення охорони арсеналів та складів, на яких зберігаються боєприпаси.
Міністр оборони України також звернувся до усіх громадян з проханням бути пильними та оперативно повідомляти у правоохоронні органиі про усіх підозрілих осіб, які знаходяться поблизу військових об’єктів.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+