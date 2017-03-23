2017 03 23 11:47:08

“Збройні Сили України мають достатній запас боєприпасів та зброї для виконання бойових завдань”, – Степан Полторак

«Значної шкоди обороноздатності країни в результаті надзвичайної події на арсеналі поблизу міста Балаклія у Харківській області не завдано». На цьому сьогодні, 23 березня, наголосив Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак під час брифінгу у Києві. Повідомляє прес-служба Міноборони.

За його словами, значна частина боєприпасів з початку проведення антитерористичної операції була роззосереджена на інші об’єкти зберігання.

— Збройні Сили України виконують завдання за призначенням, у тому числі у районі проведення антитерористичної операції. Кількість запасів боєприпасів та зброї є достатньою для виконання бойових завдань, — підкреслив глава оборонного відомства.

Генерал армії України Степан Полторак поінформував про посилення охорони арсеналів та складів, на яких зберігаються боєприпаси.

Міністр оборони України також звернувся до усіх громадян з проханням бути пильними та оперативно повідомляти у правоохоронні органиі про усіх підозрілих осіб, які знаходяться поблизу військових об’єктів.