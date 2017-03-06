2017 03 06 18:13:59

Заява ГС “Координаційної ради громадських організацій учасників АТО” Полтавщини щодо підтримки блокади торгівлі з окупантами

Учасники Громадської спілки “Координаційна рада громадських організацій учасників АТО” Полтавщини зробили заяву щодо підтримки блокади торгівлі з окупантами, та закликають до визволення українських військовополонених. До громадської спілки входить 10 полтавських громадських організацій, які підтримують учасників АТО, а саме: «Всеукраїнська спілка ветеранів «Братерство батальйону «Фенікс», ГО « Товариство ветеранів АТО», ГС « Центр реабілітації учасників бойових дій», ГО «Українська Асоціація інвалідів АТО», ГО «СПІЛКА УЧАСНИКІВ АТО МВС ПОЛТАВЩІНИ «ОБЕРІГ», ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО», ГО «Учасників АТО та волонтерів «ПАТРІОТ»», ГО «Братерство учасників антитерористичної операції Полтавщини», ГО «Асоціація Ветеранів та учасників АТО Полтавщини», ГО «Клуб військово-патріотичного виховання молоді»Патріот».

Текст заяви: “Ми, громадські організації учасників АТО Полтавщини, що входять до Координаційної ради заявляємо про підтримку своїх побратимів та членів сімей бійців, що перебувають у полоні щодо блокування торгівельних шляхів з сепаратиськими формуваннями Донбасу – так званими “ДНР” та “ЛНР”. Якби РФ розуміла важливість цієї торгівлі, то щоб завдати удару економіці України – вони б були припинені. А так, бачимо чергову змову між олігархатом та “сепарами” й окупантами з метою тобоюдної наживи. У прифронтовій зоні кишить контрабанда, організована аморальними покидьками з обох сторін.

Глибоко аморально і злочинно підтримувати торгівельні зв’язки з тими, хто винен у смерті тисяч українських громадян і розв’язав війну на Сході нашої країни. Олігархічні кола Української держави збагачуються на Гібридній російсько-українській війні та “підгодовують” сепаратистів і окупантів, завозячи їм їжу та забезпечуючи роботою, електроенергією, водою тощо. Ми категорично проти таких дій і виступаємо за негайне визволення наших побратимів з полону та “припинення соціально-економічного утримування” окупованих територій. Досить загравати зі злочинцями… Домовились про вугілля – нехай домовляються про волю наших бійців!!!

Ми, Громадські організації учасників АТО – члени Координаційної ради, долучаємось до акції “Ні торгівлі на крові!”, а у випадку силового сценарію щодо учасників блокади, будемо оголосити масову мобілізацію демобілізованих побратимів. Годі спекулювати на патріотизмі! Діти багатіїві олігархи не воюють!

При координаційній раді створено обласний штаб підтримки блокади торгівлі з окупантами. Не дамо наживитись на крові наших побратимів.

Україна переможе, бо за нами правда. Ніхто крім нас. За єдністю ветеранів майбутнє Става Україні! Героям Слава!”