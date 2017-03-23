2017 03 23 13:14:39

Завтра відбудеться сесія Полтавської міськради

Завтра, 24 березня, о 10:00 в залі засідань ПМР (кім. 222) відбудеться десята сесія Полтавської міської ради сьомого скликання.

Із проектами рішень, запланованих на розгляд сесії, можна ознайомитись на офіційному сайті міськради та виконавчого комітету в розділі “Документи” (підрозділ “Проекти рішень ради”).