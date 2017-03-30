Завтра у Семенівці прощатимуться з Романом Кондулом, який загинув в авіакатастрофі під Краматорськом
31 березня о 12.00 у селищі міського типу Семенівка, відбудеться церемонія прощання із військовослужбовцем Романом Кондулом, який загинув 26 березня у авіакатастрофі під Краматорськом. Церемонія пройде за адресою вулиця Уточкіна 6.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Костянтин Іщейкін.
Загинули п’ятеро осіб. Серед загиблих на борту знаходився кременчужанин Дмитро Мовчан. З 2012 року він служив за контрактом у складі полтавської 18-ї окремої бригади армійської авіації. Також зазначається, що на борту перебував полтавець Роман Кондул. А командир – підполковник Євген Волошин був родом із Горішніх Плавнів.
Раніше повідомлялося, що завтра о 10.00 у Кременчуці відбудеться церемонія прощання із військовослужбовцем Дмитром Мовчаном, який загинув 26 березня у авіакатастрофі під Краматорськом. Церемонія пройде у Міському палаці культури.
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