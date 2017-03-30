2017 03 30 09:40:07

Завтра у Семенівці прощатимуться з Романом Кондулом, який загинув в авіакатастрофі під Краматорськом

31 березня о 12.00 у селищі міського типу Семенівка, відбудеться церемонія прощання із військовослужбовцем Романом Кондулом, який загинув 26 березня у авіакатастрофі під Краматорськом. Церемонія пройде за адресою вулиця Уточкіна 6.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Костянтин Іщейкін.

Нагадаємо, 26 березня, в районі населеного пункту Малинівка, недалеко від Краматорська Донецької області розбився військовий вертоліт Мі-2.

Загинули п’ятеро осіб. Серед загиблих на борту знаходився кременчужанин Дмитро Мовчан. З 2012 року він служив за контрактом у складі полтавської 18-ї окремої бригади армійської авіації. Також зазначається, що на борту перебував полтавець Роман Кондул. А командир – підполковник Євген Волошин був родом із Горішніх Плавнів.

Раніше повідомлялося, що завтра о 10.00 у Кременчуці відбудеться церемонія прощання із військовослужбовцем Дмитром Мовчаном, який загинув 26 березня у авіакатастрофі під Краматорськом. Церемонія пройде у Міському палаці культури.