2017 03 03 23:43:58

Завтра у Полтаві без опадів. Погода на 3 березня

У Полтаві погода порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

Температура повітря буде від 1 градуса тепла уночі до 8 градусів вище нуля удень.

Народний прогноз погоди:

4 березня відзначається день пам’яті святителів Архипа, Филимона і його дружини Апфії. У давнину цей день називався Ман’як. Здавна існує переказ, що у цей день не слід дивитись на зірки, що падають, оскільки це погана прикмета. Якщо “на Федота сніжний замет – до пізньої трави”. Якщо у цей день у лісі зустріти білого зайця – сніг обов’язково ще випаде. А якщо пощастить побачити чайку у небі, значить лід скоро розтане. Часто у цей день посилюється вітер.