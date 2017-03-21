2017 03 21 23:58:31

Завтра Полтаві температура підніметься до 15 градусів тепла

У середу 22 березня у Полтаві очікується сонячна погода.

Стовпчики термометрів піднімуться до +15 градусів.

Про це повідомляє Український Гідромецентр.

Температура повітря вночі близько +2…+4 градусів, удень – +13…+15. Вітер південний і південно-західний, 5-10 м/с.

Народний прогноз погоди: 22 березня відзначається день пам’яті 40 мучеників, у Севастійському озері замучених. Це друга зустріч весни (перша на Масляну). Якщо плиска прилетіла, то річка через 12 днів скресне; приліт жайворонка передвіщав тепло; зяблик – холод.