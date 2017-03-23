Завдяки прокуратурі Полтавщини, приватне товариство не отримало спецдозволи на розробку 4 родовищ поза аукціоном

За апеляційною скаргою прокуратури Полтавської області Київський апеляційний адміністративний суд скасував постанову окружного адміністративного суду Києва в частині зобов’язання Державної служби геології та надр України видати ТОВ «Ангро Інвест» спеціальні дозволи на користування надрами без проведення аукціону з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки 4 родовищ вуглеводнів, розташованих в межах Полтавської області, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка нафти і газу).