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Полтавщина, Суспільство



2017 03 23 17:11:39

Завдяки прокуратурі Полтавщини, приватне товариство не отримало спецдозволи на розробку 4 родовищ поза аукціоном

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За апеляційною скаргою прокуратури Полтавської області Київський апеляційний адміністративний суд скасував постанову окружного адміністративного суду Києва в частині зобов’язання Державної служби геології та надр України видати ТОВ «Ангро Інвест» спеціальні дозволи на користування надрами без проведення аукціону з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки 4 родовищ вуглеводнів, розташованих в межах Полтавської області, з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка нафти і газу).

Таким чином, прокуратура Полтавської області попередила незаконне надання нафтогазоносних надр приватній фірмі. 

 Прес-служба прокуратури Полтавської області

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