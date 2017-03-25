Засновники і волонтери “Полтавського батальйону небайдужих” прозвітують за три роки діяльності

2017 03 25 15:21:39

29 березня у Полтаві відбудеться прес-конференція засновників і волонтерів організації “Полтавський батальйон небайдужих”. Традиційно “ПБНівці” розкажуть про допомогу українським захисникам і нові напрямки в роботі.

Про це “Полтавський батальйон небайдужих” повідомляє на своєму сайті.

Також волонтери поінформують про зібрані та витрачені кошти, розкажуть про плани на майбутнє.

Початок прес-конференції о 14 годині. Місце проведення: Полтава, вулиця Спаська, 10.