2017 03 01 10:05:28

Засідання постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин (наживо)

Засідання постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин.

1. Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у постійному користуванні Дитячого оздоровчого центру санаторного типу «Миргородський» Полтавської обласної ради

2. Про хід виконання рішення 31 сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 2 жовтня 2015 року «Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка знаходиться в постійному користуванні спеціалізованої школи-інтернату №2 I – III ступенів імені Н.К.Крупської Полтавської обласної ради».

3. Про стан індивідуального житлового будівництва на селі за підсумками виконання цільової регіональної Програми «Власний дім» на 2012-2016 роки.

4. Про стан виділення коштів з обласного бюджету за програмою розвитку та підтримки агропромислового комплексу Полтавщини та обговорення питання щодо надання сільським громадам фінансової підтримки на розбудову соціальних, інших об’єктів сільської місцевості і благоустрою територій.

5. Про можливі наслідки введення ринку землі на подальший розвиток існуючих сільськогосподарських підприємств та звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо продажу земель сільськогосподарського призначення.

6. Про роз’яснення здійснення сплати податків та відрахувань до державних фондів сільськогосподарськими підприємствами області за підсумками прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 року щодо збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень