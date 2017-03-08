В Україні зареєстрували рекорд “Найдовший комплімент жінці”
У столиці експерти Національного реєстру рекордів зареєстрували рекорд – “Найдовший комплімент жінці” – у категорії “Національні досягнення”.
Рекорд встановив 32-річний мешканець міста Бердичів Олександр Дудник.
Романтичний комплімент тривав 10 хвилин 51 секунд та складався із 500 слів та 7 022 знаків.
Олександр Дудник відзначив, що написав комплімент коханій Зоряні на шість сторінок, що наштовхнуло чоловіка на думку зареєструвати його до Національного реєстру рекордів.
Готувався до цього хвилюючого моменту місяць.
“Ми познайомились в соціальній мережі. Декілька місяців листувались, а потім зустрілись. Вже рік як ми зустрічаємось. Спочатку я просто хотів написати комплімент та висловити до своєї коханої дівчини почуття, але слів було так багато, що тепер мій комплімент є новим рекордом України”, – розповів він.
Представниця Національного реєстру зауважила, що в світі існує схожий рекорд. Але у всесвітній номінації найдовше зізнання в коханні тривало 10 років, коли чоловік своїй дружині щороку зізнавався в коханні як вперше.
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