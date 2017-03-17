2017 03 17 17:21:30

Заповнили “Книгу миру” та вручили сертифікати з надання домедичної допомоги, – дружина Глави держави відвідала Полтаву (ФОТО)

Сьогодні Полтаву з офіційним візитом відвідала дружина Президента України Марина Порошенко. Перша леді відкрила фінальні міські змагання старшокласників з надання домедичної допомоги у рамках Всеукраїнського проекту “Я можу врятувати життя”. А також разом із полтавськими школярами, чиї батьки стали учаниками АТО на Сході України, заповнила сторінки національного проекту “Книга Миру”.

“Полтавщина стала одинадцятим регіоном України, діти якої залишили свої фотографії та підписи з побажаннями миру на нашій землі. Вона уже побувала у Дніпропетровській, Запорізькій, Чергінівській областях, також у ній залишили свої побажання діти з українських родин, які мешкають у Туреччині та США. “Книга миру” стала всенародною дитячою молитвою, яка є оберегом наших захисників. У кожному дитячому підписі відчувається велике бажання жити в мирній країні, коли вся родина разом. Коли книга буде повністю заповнена, я мрію, щоб вона стала своєрідним українським дипломатом миру у всьому світі, щоб через неї усі дізналися про те наскільки українці – мирна нація”, – розповіла Марина Порошенко.

Відкрирваючи змагагння за першість з надання домедичної допомоги, дружина Глави держави зазначила, що вміння правильно надавати невідкладну допомогу – збільшує шанси потерпілого на виживання.

“Адже людське життя – це та найвища цінність, заради якої варто боротися”, – наголосила Порошенко.

Місія спеціального проекту для школярів України “Я можу врятувати життя”, що проходить під патронатом дружини Президента України Марини Порошенко, – сприяти зниженню рівня передчасної смертності в країні шляхом поширення знань та практичних навичок з надання домедичної допомоги серед учнів середніх шкіл та студентів ВНЗ, звертати увагу суспільства на важливість оволодіння навичками, що рятують життя.

Змаганням передувало навчання за участі інструкторів Всеукраїнської спілки парамедиків. Майже півтисячі старшокласників прослухали інтерактивну лекцію, під час практичної частини якої кожен учень спробував виконати базові реанімаційні заход, накладати пов’язки та шини. Також діти вчилися переводити постраждалого у стабільне положення та надавати допомогу при обструкції дихальних шляхів стороннім тілом.

Усі учасники отримали сертифікати про проходження навчання та іфоформаційні пам’ятки. Третє місце у змаганнях виборола команада Полтавської ЗОШ № 8, на другому місті, за результатами змагань, опинилася ЗОШ №34, а почесне перше місце посіла гімназія № 33. Тепер учасники команди-переможця представлятимуть Полтаву на Всеукраїнських змаганнях, які відбудуться у жовтні у Києві.

За час існування Проекту з грудня 2011 року, інструктори навчили домедичній допомозі майже 25 тис. українських школярів та студентів у 19 регіонах України. Подібні навчання проводили також для журналістів та військовиків, які від’їжджали у зону АТО.

У Полтаві проект проходив у лютому 2015, у квітні 2016 та у березні 2017 року. Основам домедичної допомоги за три етапи навчили більше 1500 полтавських старшокласників.

За словами голови Українського фонду “Здоров’я” Володимира Дудки, практичні тренінги цього проекту мають стати частиною навчальної програми у середніх ЗОШ.

“Навчатися рятувати життя лише за підручниками чи таблицями практично неможливо. Інша справа, коли кожен учень власними руками відпрацює увесь алгоритм порятунку життя на спеціальному манекені, запам’ятає його, і у разі необхідності, застосує у реальному житті, та допоможе людині вижити”, – сказав Дудка.

“З офіційним візитом Полтавщину відвідала Марина Порошенко. Ми обговорили багато проблем, які існують сьогодні в інклюзивній освіті, з наданням допомоги учасникам АТО, які вона пообіцяла підняти на рівні Міністерств”, – підсумував голова Полтавської ОДА Валерій Головко.

Подібні навчання по усій Україні проходять під патронатом дружини Президента України Марини Порошенко за офіційної підтримки Міністрества охорони здоров’я та реалізуються Українським фондом “Здоров’я” та Фондом родини Загорій.