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Полтавщина, Суспільство



2017 03 09 20:32:25

Закінчилися змагання з футзалу серед аматорських команд міста та області

У  спорткомплексі Полтавського заводу медичного скла закінчився відкритий чемпіонат ПАТ «ПЗМС» з футзалу серед аматорських команд міста та області.

У  заключному турі лазірківчани з рахунком 1:3 поступилися команді з обласного центру «Севілья» і стали четвертими в чемпіонаті.

bezyimyannyij

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