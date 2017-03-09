2017 03 09 20:32:25

Закінчилися змагання з футзалу серед аматорських команд міста та області

У спорткомплексі Полтавського заводу медичного скла закінчився відкритий чемпіонат ПАТ «ПЗМС» з футзалу серед аматорських команд міста та області.

У заключному турі лазірківчани з рахунком 1:3 поступилися команді з обласного центру «Севілья» і стали четвертими в чемпіонаті.