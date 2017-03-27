2017 03 27 19:45:52

Загадкова учасниця з команди Потапа відкрила своє обличчя “Голос країни – 7”

Вчора в «Голосі країни-7» на телеканалі «1+1» почався один з найбільш напружених етапів проекту – «нокаути», за результатами якого визначаться учасники, яким пощастить потрапити до прямих ефірів.

Учасники команд Сергія Бабкіна і Потапа виступали на сцені з сольними номерами. Після виступу кожного з учасників тренер визначав, на який з чотирьох червоних стільців його посадити. Особливістю «нокаутів» і головним завданням учасника на цьому етапі є втриматися на червоному стільці, адже залишитися в команді кожного тренера може тільки чотири учасники.

Одним із найяскравіших моментів став виступ загадкової учасниці команди Потапа Каті Єременко. Незважаючи на свій талант, дівчина вважає себе непривабливою і приховує обличчя під вуаллю. Вийшовши на сцену «Голосу країни-7», Катя виконала популярний хіт Youssou N’Dour «7 Seconds». Під час емоційного виступу дівчина зірвала з себе вуаль і показала всій залі і глядачам своє обличчя.

Романтичний Роман Дуда зайняв останнє місце в четвірці щасливців Сергія Бабкіна, виконавши пісню проекту «Брюссель» «Зелений чай». До речі, на сцені «Голосу країни-7» Рома вперше виступав без гітари.

Таким чином, в прямі ефіри сьомого сезону проекту потрапили Віра Кекелія, Роман Дуда, Марта Адамчук і Єгор Шаранков з команди Сергія Бабкіна, а також Роман Руссу, Інгрет Костенко, Ніні Цнобіладзе і Влад Бєлік з команди Потапа. Наступної неділі учасників «Голосу країни-7» і їх тренерів чекають вокальні «нокаути» в командах Тіни Кароль та Джамали.