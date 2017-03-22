2017 03 22 16:44:22

За висипане у Кременчуці сміття, Львову доведеться заплатити (ВІДЕО)

Сміття, яке завезли до Кременчука зі Львова і висипали у несанкціонованому місті, комунальні служби міста прибрали – про це доповів міському голові на апаратній нараді начальник УЖКГ Іван Москалик. Звичайно, на це витратили кошти комунальних підприємств, зокрема, КП «Кременчукводоканал» поніс збитки за прибирання і вивезення сміття, оскільки його виявили саме на території очисних споруд водоканалу, а КАТП 1628 було змушене утилізувати його на Деївському звалищі.

Міський голова Віталій Малецький зазначив, що проблему львівського сміття вчора обговорювали на робочій нараді Прем’єр-міністра України В. Гройсмана із міськими, селищними, сільськими головами в рамках засідання Правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України». Львівське сміття розвозять по всій Україні і висипають, де завгодно, тим самим засмічуючи місцевість, що викликає справедливе обурення жителів територіальних громад. Міський голова Львова звернувся до своїх колег з проханням приймати сміття на своїх полігонах, але поки що такої готовності ніхто не виявив. Не має такої можливості і у Кременчука, але це не означає, що львівське сміття можна скрізь викидати. Тож Віталій Малецький доручив керівнику УЖКГ направити міському голові Львова рахунки, аби Львів компенсував Кременчуку збитки за прибране сміття.