2017 03 15 15:00:40

За тиждень у Полтаві соціальні працівники надали майже 200 індивідуальних консультацій

Полтавській міській раді. Важливим напрямом роботи фахівців Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є надання консультацій для дітей-сиріт. Протягом минулого тижня працівники центру провели зустрічі з 12 дітками даної пільгової категорії з метою надання соціальної підтримки та допомоги. Про це повідомили в

Спеціалісти центру надали соціальні послуги вісьмом неповнолітнім, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та десятьом молодим людям, які звільнилися з місця позбавлення волі.

Протягом останніх семи днів фахівці центру відвідали понад 50 родин за місцем проживання та надали більше 170 індивідуальних консультацій.

Не залишилися поза увагою і одинокі матері. На минулому тижні відвідали три сім’ї, у яких виховуються троє дітей. За висновком обстеження призначили допомогу на дітей

Окрім цього, упродовж минулого тижня до Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді звернулися три сім’ї з проблемами інвалідності та 7 – з обмеженими можливостями. Спеціалісти центру надали 10 консультацій особам даної пільгової категорії.