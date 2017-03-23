2017 03 23 13:04:03

За три місяці на Полтавщині зареєстрували понад 2 тис. випадків насилля в сім`ї (ФОТО)

Сьогодні у Полтаві обговорили проблеми домашнього та гендерно – орієнтованого насилля. Метою заходу є забезпечення надання соціальних послуг з попередженя та подолання насилля серед жінок.

“У цьому році на Полтавщині зареєстровано понад 2 тисячі звернень, щодо насилля в сім ї. На всі звернення поліція реагує. На даний час, по місту Полтава працює патрульна поліція, яка виїжджає на кожен виклик. Особливо оперативно реагують на виклики, що стосуются насилля над дітьми та жінками. На території районів працює група швидкого реагування, яка виконує функцію патрульної поліції. Група складає адміністративний протокол, проводить профілактичну роботу, ставить на облік, протоколи направляються до суду", - розповіла керівник служби дільничих офіцерів поліції Жанна Ахіджанян.

Найчастіші випадки насилля трапляються в стані алкогольного сп` яніння.

"В основному, жертвою є жінка. Потрібно пам`ятати, що діти беруть приклад зі своїх батьків. Якщо в сім`ї принято піднімати руку на матір, жінку, надмірне споживання алкоголю, то шанс того, що дитина зможе побудувати в майбутньому соціально здорову сім`ю значно зменшується", - додала Ахіджанян.

У рамках реалізації ініціативи планується запровадити заходи з профілактики домашнього та гендерно – орієнтованого насилля серед ВПО та громади Полтави, повідомила програмний спеціаліст БО “Світло надії” Ольга Гришко.

“Планується надання комплексної допомоги жінкам переселенкам ВПО, які постраждали від домашнього та гендерно – орієнтованого насилля щонайменше 60 особам. Паралельно з цим буде здійснюватись інформаційна кампанія щодо його профілактики”, – зазначила Гришко.

Проблеми домашнього та гендерно – орієнтованого насилля розповсюджена в Полтавській області. БО “Світло надії” постійно проводила і надалі планує разом із партнерами проводити заходи як профілактичні , так і працювати з сім`ями, які потерпають від домашнього насилля або належать до групи ризику.