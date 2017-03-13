2017 03 13 16:35:09

За серію крадіжок та вбивство полтавця позбавили волі на 13 років

За цілу серію крадіжок, грабіж та вбивство колегія суддів Київського районного суду Полтави на 13 років позбавила волі раніше вже судимого 25-річного полтавця. Вирок суду першої інстанції поки що не набув законної сили, так як обвинувачений оскаржив його до апеляційного суду, повідомила прокурор відділу прокуратури Полтавської області Валентина Кармазина.

«Проникаючи до комунікаційних колодязів ПАТ «Укртелеком», із грудня 2015 по вересень 2016 років підсудний здійснив більше 30 крадіжок кабелю міжнародного зв’язку, спричинивши підприємству понад 500 тис. грн. збитків. На одній із зупинок Полтави він відкрито заволодів гаманцем чоловіка, в якому знаходилось 700 грн. А у липні минулого року після вживання спиртного через особисту неприязнь позбавив життя співмешканця своєї матері», – розповіла прокурор.

Зазначений громадянин засуджений за ст. 360 (умисне пошкодження кабельної лінії зв’язку, що спричинило тимчасове припинення зв’язку), ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у сховище, вчинена повторно), ч. 2 ст. 186 (грабіж, поєднаний із насильством, яке не є небезпечним для здоров’я в момент заподіяння) та ч. 1 ст. 115 (вбивство) КК України. Також судом задоволений цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочинами публічному акціонерному товариству.