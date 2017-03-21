2017 03 21 19:06:07

За розбещення малолітніх суд першої інстанції засудив кременчужанина на 10 років

За розбещення 12 малолітніх дітей через соціальні мережі 28-річний житель Кременчука вироком Октябрського районного суду Полтави засуджений до 10 років позбавлення волі. Зокрема, його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб), ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (виготовлення, зберігання творів порнографічного характеру, у тому числі відеопродукції, з метою розповсюдження неповнолітнім, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні відеопродукції такого характеру, вчинені повторно) КК України. Про це повідомив прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи прокуратури Полтавської області Ростислав Яроцький, який підтримував обвинувачення в суді.

За словами прокурора, злочини кременчужанин вчинив упродовж жовтня 2015 – січня 2016 років. У соціальній мережі він видавав себе за дівчину і входив у довіру до малолітніх. Потерпілими від його дій стали дівчатка віком від 9 до 12 років.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні розглядали у закритому судовому засіданні.