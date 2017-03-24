2017 03 24 13:50:47

За неякісний ремонт доріг, звільнено директора Полтавського облавтодору

22 березня, спільним рішенням очільника Укравтодору Славоміра Новака та керівника ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» Артема Гриненка за проведення неякісного та несвоєчасного ремонту доріг звільнено директора Полтавського облавтодору Осовського Дмитра Віталійовича. 22 березня, спільним рішенням очільника Укравтодору Славоміра Новака та керівника ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» Артема Гриненка за проведення неякісного та несвоєчасного ремонту доріг звільнено директора Полтавського облавтодору Осовського Дмитра Віталійовича.

Окрім директора облавтодору, також звільнено із займаної посади керівника філії, що виконувала дорожні роботи.

Минулого тижня за фінансові порушення та системне невиконання наказів звільнено директора Львівського облавтодору.

За порушення технологій ремонту протягом березня дві догани отримали очільники Харківського та Закарпатського облавтодорів.

Нагадаємо, сьогодні очільник Укравтодору Славомір Новак доповів на засіданні Уряду про хід ремонтів доріг після зимового періоду. Він підкреслив, що до червня проїзд основними магістралями країни буде забезпечено.

Нагадаємо, 21 березня Керівництво Полтавського облавтодору провело позачергову виробничу нараду за участю представників Служби автодоріг області.

Засідання скликали внаслідок розповсюдження в Інтернет відео одного з водіїв, який зняв ремонтні роботи неподалік с. Копили.

За підсумками наради, четверо працівників ДП «Полтавський облавтодор» отримали догани, а один з фахівців, за систематичні прояви халатності, найближчими днями буде звільнений. Саме він доручив бригаді засипати ями на дорозі біля Копилів землею.