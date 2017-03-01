2017 03 01 16:41:09

За невчасно подану інформацію АМКУ оштрафувало Управління ЖКГ Полтави на 34 тис грн

Полтавське обласне територіальне в ідділення АМКУ наклало штраф у майже 34 тис грн на Управління ЖКГ виконкому Полтавської міськради. Причина — неподання інформації у встановлений строк.

Протягом зими громадяни неодноразово зверталися до Полтавського обласного територіального відділення АМКУ з приводу неякісного очищення доріг і тротуарів від снігу та надання інших послуг зимового утримання.

У ході дослідження в Полтавському АМКУ встановили, що ПАТ «УМБ №23» та Управління ЖКГ виконкому Полтавської міськради уклали договір стосовно утримання у належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою за результатом проведених у 2016 році торгів. У результаті ПАТ «УМБ №23» набуло ознаки монополіста.

— Очищення доріг та тротуарів від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг та тротуарів м. Полтави та інші послуги зимового утримання здійснюється виключно ПАТ «УМБ №23», — зазначили в Полтавському АМКУ.

Після цього Відділення направило вимогу УЖКГ Полтавського міськвиконкому, як замовнику вказаних послуг, надати інформації, яка необхідна для всебічного та об’єктивного дослідження.

Однак, в УЖКГ Полтавського міськвиконкому ухиляються від надання цих даних. Тому 24 січня адміністративна колегія Відділення розпочала провадження проти Управління через неподання інформації на вимогу територіального відділення у встановлені строки.

Крім того, УЖКГ Полтавського міськвиконкому не надало інформації та документів про фактичне виконання умов договору стосовно надання послуг з утримання в належному санітарно-технічному стані об’єктів благоустрою, у тому числі утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави.

Згідно законодавства, суб’єкти господарювання не мають права на відмову від виконання вимоги АМКУ щодо надання інформації. За порушення закону 28 лютого на Управління ЖКГ Полтавської міської ради накладено штраф у розмірі 33983 гривень.

Голова полтавського територіального відділення АМКУ Володимир Оніщенко також зазначив, що сьогоднішнє заводнення вулиць пов’язане з неналежним виконанням «УМБ №23» своєї роботи:

— Тротуари не прибиралися, а дороги не чистилися. У нас забиті ливневі стоки. До сьогоднішнього дня, не зважаючи на те, що уже довгий час плюсова температура, коло узбіч лежить сніг.

АМКУ продовжує досліджувати ситуацію по ЖЕО №2. Можливо, підняметься питання про компенсацію населенню коштів за послуги, які не надавалися, але зазначені в тарифах. Крім того, матеріали по «УМБ №23» та управлінню ЖКГ стосовно недопущення до перевірок передадуть в правоохоронні органи.

— Останнє, що надало нам Управління ЖКГ — інформація, що вони сплатили «УМБ №23» тільки 34 мільйонів гривень. Це мене радує, адже в попередніх тендерах йшла мова про суму в 70 мільйонів. Виходить, що міський бюджет зекономив близько 40 мільйонів коштів. І я думаю, що одна з причин — наше втручання. Полтавці не повинні платити за послуги, якщо вони не надавалися, — додав Володимир Оніщенко.

3 березня будуть прийняті попередні висновки по справі стосовно неналежного виконання своїх обов’язків з підтримання об’єктів благоустрою в належному стані «ЖЕО №2», Управлінням ЖКГ Полтавського міськвиконкому і «УМБ №23». А 16-17 березня буде прийняте остаточне рішення по справі.

Прес-служба Полтавського обласного територіального відділення АМКУ