2017 03 13 09:21:40

За минулий тиждень у Полтаві народилось 94 дитини

Управління охорони здоров’я міськвиконкому повідомляє, що за минулий тиждень (з 03 березня 2017 року з 8:00 по 10 березня 2017 року на 8:00) у місті Полтава народилось 94 дитини: 41 дівчинка та 53 хлопчики.

У міському клінічному пологовому будинку на світ з’явилося 57 дітей: 26 дівчаток та 31 хлопчик.

У перинатальному центрі Полтавської обласної клінічної лікарні народилося 37 дітей: 15 дівчаток та 22 хлопчики